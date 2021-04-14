شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق إنشاء ملفات GIF من فيديو YouTube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صور GIF من أكثر الجوانب متعة في استخدام الإنترنت. وأحيانًا قد ترغب في إنشاء ملف GIF من فيديو YouTube الذي تشاهده، لكن بعض المستخدمين لا يعرفون طريقة تنفيذ هذا الأمر.

إليك ما يجب عليك القيام به وفقا لما نقله موقع TNW.

انتقل إلى YouTube على سطح المكتب الخاص بك ، وافتح الفيديو الذي تريد إنشاء صورة GIF منه.

اكتب "gif" قبل youtube في عنوان URL ، واضغط على Enter. وسيتم إعادة توجيهك إلى موقع gifs.com، حيث يمكنك اختيار وقت البدء ووقت الانتهاء ومدة GIF.

بمجرد تحديد جميع المعلمات ، يمكنك الضغط على زر إنشاء GIF.

في الشاشة التالية ، يمكنك تسمية ملف GIF وإرفاق العلامات والضغط على "التالي" لرؤية ملف GIF الخاص بك.

ولتنزيل GIF تحتاج إلى التسجيل. بمجرد القيام بذلك ، يمكنك تسجيل الدخول وتنزيل صورة gif بالحجم الأصلى أو بالحجم الصغير.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام GIF Run ، والذي يتيح لك البحث عن مقاطع فيديو YouTube مباشرة من الموقع. يمكنك أيضًا لصق عنوان URL لمقطع فيديو لإنشاء ملف GIF.

بمجرد تحديد الفيديو ، حدد نقطة البداية والمدة واضغط على إنشاء GIF.

يعرض لك الموقع أيضًا معاينة لصورة GIF على الجانب وزرًا لتنزيلها.