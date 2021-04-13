تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن بعض من مواصفات Xiaoxin Air 14 Plus 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من لينوفو بعض من مواصفات إصدار Ryzen من جهاز Xiaoxin Air 14 Plus 2021 قبل الإعلان الرسمي في نهاية هذا الشهر.

ينطلق لاحقاً هذا الشهر إصدار لينوفو الخاص من أجهزة الحاسب Xiaoxin Air 14 Plus الذي يأتي بمعالج Ryzen من AMD، ولقد أكد الإعلان التشويقي اليوم على بعض من مواصفات الجهاز الذي يتميز بأبعاد 16:10، ويأتي بشاشة مميزة بدقة 2.2K، كما يدعم تغطية لونية من ألوان sRGB gamut بنسبة 100%.

كما تقدم لينوفو Xiaoxin Air 14 Plus باثنان من منافذ USB-A، وفتحة لقارئ ذاكرة SD في الجانب الأيمن، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معدني نحيف وخفيف على غرار الإصدارات المميزة من أجهزة الحاسب.

وتشير التوقعات إلى أن جهاز الحاسب يأتي برقاقة معالج AMD Ryzen R7 5800U، كما يدعم الجهاز كرت شاشة NVIDIA MX 450 لآداء أفضل.

ويعد جهاز Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen أحد إصدارات لينوفو من خط إنتاج Air، وهو خط إنتاج أقل من سلسلة Pro، أيضاً من المتوقع أن تقدم لينوفو خلال الحدث المقرر عقده في نهاية هذا الشهر جهاز Xiaoxin Air 15 Ryzen، وأيضاً Xiaoxin Pro 16، لذا نترقب الحدث الرسمي للعملاق الصيني لمزيد من التفاصيل.

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