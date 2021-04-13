شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Intel تسعى لتقديم خدمة التوصيل بدون سائق بالكامل فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Mobileye المتخصصة في رقائق المركبات ذاتية القيادة القائمة على الرؤية التابعة لانتل العالمية، أنها ستطلق خدمة توصيل كاملة بدون سائق بالكامل ابتداءً من عام 2023.

وتنضم الشركة Udelv لتشغيل هذه الخدمة الجديدة وفقا لما نقله موقع the verege.

وسيتم إجراء عمليات التسليم باستخدام نوع جديد من المركبات التي لا تحتوي على مقصورة تسمى The Transporter، بينما لا تزال خطط التصنيع في حالة تغير مستمر.

وقالت Mobileye و Udelv أنهما سينتجان 35000 ناقلة بين 2023-2028 - في إشارة إلى جديتهما في إطلاق نظام توصيل بدون سائق على نطاق واسع.

ونقل موقع TheVerge عن جاك ويست، نائب رئيس معايير المركبات الآلية في Mobileye قوله "هذا نشر تجاري حقيقي"، "خمسة وثلاثون ألف وحدة ابتداء من عام 2023 والتي ستدمج نظام القيادة الذاتية بالكامل للاستخدام التجاري لتسليم البضائع الآلي."

ويتميز نظام القيادة الذاتية تسليم المفتاح من Mobileye بمجموعة كاملة من أجهزة الاستشعار من 13 كاميرا، وثلاث كاميرات LiDAR طويلة المدى، وستة LiDARs قصيرة المدى، وستة رادار.

ويشمل أيضًا نظام EyeQ الخاص بالشركة الإسرائيلية على شريحة وبرنامج التعهيد الجماعي للبيانات المسمى Road Experience Management أو REM ، والذي يستخدم بيانات في الوقت الفعلي من المركبات المجهزة بـ Mobileye لإنشاء خريطة عالمية ثلاثية الأبعاد.

وتقوم الشركة أيضًا باختبار المركبات ذاتية القيادة في مجموعة متنوعة من المدن حول العالم من أجل الإطلاق النهائي لخدمة robotaxi وقالت إنها ستجلب تقنيتها إلى المركبات الاستهلاكية المملوكة شخصيًا بحلول عام 2025 أيضًا.