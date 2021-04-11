XUPERMASK .. قناع وجه مع سماعات أذن

دبي - يزن راشد - أعلن (وليام آدامز) William Adams، مغني الراب وعضو فرقة Black Eyed Peas والمعروف باسمه المسرحي will.i.am، عن تعاونه ع شركة Honeywell لإطلاق XUPERMASK، وهو قناع وجه بقيمة 299 دولار مع سماعات أذن مدمجة مزودة بميزة إلغاء الضوضاء.

وبالنظر إلى أن أغطية الوجه أصبحت ضرورة أثناء الوباء، فقد ظهرت مجموعات لا حصر لها من الأقنعة من عالم الموضة والبضائع والتكنولوجيا.

ويأتي XUPERMASK بمراوح مزدوجة ثلاثية السرعات وفلاتر HEPA، وهي نوع من فلتر الهواء الميكانيكي المستخدم في جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء من إل جي،

ويتميز القناع باتصال البلوتوث، ومصابيح التوهج النهارية LED للاستفادة بشكل أكبر من جمالية النيون المستقبلية، وإمكانيات إلغاء الضوضاء الصوتية والميكروفون، وسبع ساعات من عمر البطارية ونظام مغناطيسي لربط سماعة الأذن.

كما أن القناع يأتي مع أحزمة قابلة للتعديل، وهو مصمم بواسطة will.i.am و Honeywell و (خوسيه فرنانديز) Jose Fernandez، مصمم بدلات الفضاء SpaceX لإيلون ماسك.

وأضاف will.i.am على مر السنين عددًا قليلاً من الألقاب التقنية إلى سيرته الذاتية، حيث استثمر في تيسلا و Beats Electronics، وأصبح مدير الابتكار في شركة إنتل.

واستحوذت شركته المسماة +i.am، التي تركز على المنتجات القابلة للارتداء، على عدد قليل من المنتجات التقنية، مثل شركة المنزل الذكي Wink وشركة Sensiya للتعلم الآلي.

ويأتي دوره الجديد كمصمم أقنعة في الوقت الذي بدأت فيه بعض الولايات برفع تفويضات القناع الإلزامية وسط ظهور لقاحات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يقول الخبراء: إن الأمريكيين لن يضعوا الأقنعة جانبًا في أي وقت قريب، وقال will.i.am لصحيفة نيويورك تايمز: لقد حدث السارس في اليابان وجنوب شرق آسيا، وتغلبوا عليه، وما زالوا يرتدون الأقنعة.

ويأتي XUPERMASKS مع حقيبة حمل، وفلاتر HEPA لمدة ثلاثة أشهر، وأطراف أذن مختلفة الأحجام، وكابل شحن.

ولم يحصل قناع XUPERMASK بعد على تصريح أو موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، لكن تم ترخيصه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل عامة الناس وأخصائيي الرعاية الصحية.