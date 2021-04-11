شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تأجيل الرحلة الأولى لطائرة هليكوبتر Ingenuity على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ناسا إن مهندسيها قرروا تأجيل الرحلة الأولى لطائرة هليكوبتر Ingenuity على المريخ إلى يوم الأربعاء 14 أبريل على الأقل، بعد تعرضهم لخلل بسيط في الكمبيوتر أثناء اختبار دوران الدوار، وعلى الرغم من أن المركبة الصغيرة جيدة، فإن المهندسين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمراجعة بيانات القياس عن بعد وذلك بحسب ما نقله موقع the verege.

وكان من المقرر مبدئيًا إجراء أول اختبار طيران لها في وقت متأخر من ليلة الأحد أو في منتصف النهار بتوقيت المريخ. ومن المتوقع أن تأتي الأجزاء الأولى من البيانات حول ما إذا كانت محاولة الطيران ناجحة اليوم الاثنين.

وقالت ناسا إن البيانات من اختبار الدوار عالي السرعة الذي تم إجراؤه يوم الجمعة أظهرت أن تسلسل الاختبار "انتهى مبكرا بسبب انتهاء صلاحية مؤقت" المراقبة "، حدث ذلك عندما كان كمبيوتر Ingenuity يحاول التبديل من وضع ما قبل الرحلة إلى وضع الطيران.

و"مؤقت المراقبة" من Ingenuity هو مجرد جهاز مراقبة قائم على البرامج يشرف على تسلسل اختبار المروحية وينبه المهندسين إذا كان أي شيء يبدو غير طبيعي. وقالت وكالة ناسا في إحدى المدونات: "إنها تساعد النظام فى الحفاظ على سلامته من خلال عدم المتابعة إذا لوحظت مشكلة وعملت كما هو مخطط لها".

وأكدت وكالة ناسا أن المركبة تتمتع بصحة جيدة، ولا يزال الإبداع على اتصال جيد بالمهندسين في مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة فى كاليفورنيا.

وتم عمل Ingenuity عبر المثابرة على سطح المريخ منذ 4 أبريل، وتعمل على مدار الساعة لمدة 31 يوما حيث تم التخطيط لخمس اختبارات طيران.

وفي أول عرض تحليقي لها، سترتفع المروحية 10 أقدام فوق السطح وتحوم لمدة 30 ثانية تقريبًا، بهدف تحقيق أول رحلة تعمل بالطاقة في عالم آخر، واعتمادًا على كيفية إجراء الاختبار الأول، ستشمل الاختبارات اللاحقة ارتقاء Ingenuity إلى ارتفاعات أعلى والدوران حول منطقة الطيران على شكل مسار في جيزيرو كريتر في المريخ.