عاجل.. حمدوك يلتقى وفد بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم وفداً من بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا برئاسة السيد ادماسو تاديس مدير البنك.



ورحب السيد رئيس مجلس الوزراء بالوفد مشيداً بالتعاون المستمر بين البنك والحكومة السودانية.

وتطرق اللقاء للمجالات المختلفة التي يمكن التعاون فيها مستقبلاَ بين بنك التنمية والتجارة بشرق أفريقيا والحكومة السودانية من اجل دعم الاقتصاد السوداني والتي من بينها المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل مشروع الجزيرة فضلا عن تأسيس محافظ تمويلية لتمويل مشروعات ترتبط بصناعة النفط وانابيب النفط وصوامع الغلال والمشروعات المتعلقة بمطار الخرطوم.

من جانبه أشاد السيد ادماسو بانفتاح السودان علي الاقتصاد العالمي والتطورات الايجابية المرتبطة بالسياسة الاقتصادية مضيفاً ان البنك يعمل مع وزارة المعادن لتوقيع مذكرة تفاهم للعمل المشترك في مجال المعادن بجانب دعم البنك للاستثمار والتجارة بالبلاد.