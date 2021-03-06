صورة تذكارية توثق زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقط كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني عبد الفتاح البرهان السوداني، صورة تذكارية لتوثيق زيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد زيارة السيد الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيداً للارادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهم المشتركة.

كذلك من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.