إدارة الإعلام بوزارة الشباب والرياضة تتسلم معينات عمل جديدة

تسلمت إدارة الإعلام بوزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء أدوات ومعينات عمل جديدة لتطوير الأداء الإعلامي بالوزارة و الارتقاء به في الفترة المقبلة. وقالت المهندسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة على صفحتها على فيس بوك إن منظمة الأمم المتحدة للسكان تكفلت بتوفير هذه المعينات وأن ذلك جاء ثمرة للتواصل ما بين الوزارة و المنظمة إسهاماً منها في ترقية العمل بالوزارة.

ورحبت الوزيرة بحسب (سونا)، بمقترحات المتابعين والانتقادات البناءة والطرح العقلاني على صفحة فيس بوك ادوات إعلامية، مؤكدة الحرص على الإرتقاء بخدمة تليق بمؤسسات السودان وترضي التطلعات ، فضلا عن وضع أخبار و أنشطة الوزارة أمام الجميع.

وتسلمت إدارة الإعلام بالوزارة جهاز حاسوب (كمبيوتر) بكامل ملحقاته وجهاز حاسوب محمول (لابتوب) بكامل ملحقاته ، (2) شاشة 24 بوصة (hp) ، (2) بروجكتر سوني إتش دي ، (2) سبورة بروجكت جهاز نظام صوتي (ساوند سيستم) ، جهاز مضخم إلكتروني (امبليفير صوت) ، كاميرا كانون ، عدسة كاميرا كانون ، فلاش إضاءة كاميرا ، (4) سماعات مكبرات صوت (ساوند سيستم) متحركة و حامل كاميرا (استاندر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)