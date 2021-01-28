حمدوك يشيد بدعم بريطانيا للانتقال الديمقراطي في البلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 28 يناير 2021

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بدعم حكومة المملكة المتحدة لعملية الانتقال الديموقراطي والسلام في السودان.



والتقى حمدوك، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق، لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله بالسودان، وأعرب رئيس الوزراء في هذا الصدد عن أمنياته له بالتوفيق.

من جانبه، عبر السفير عرفان صديق عن شكره وتقديره لحسن التعاون الذي وجده خلال فترة عمله بالسودان، وعن تمنياته لشعب وحكومة السودان بالعبور خلال هذا التحول التاريخي.