عاجل.. حمدوك يثمن دعم المملكة المتحدة للانتقال الديموقراطي والسلام بالبلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 27 يناير 2021

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ثمّن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك دعم حكومة المملكة المتحدة لعملية الانتقال الديموقراطي والسلام بالبلاد.



جاء ذلك لدى وداعه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وأعرب رئيس الوزراء في هذا الصدد عن أمنياته له بالتوفيق.

من جانبه عبر السفير عرفان صديق عن شكره وتقديره لحسن التعاون الذي وجده خلال فترة عمله بالسودان، وعن تمنياته لشعب وحكومة السودان العبور خلال هذا التحول التاريخي.