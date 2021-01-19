عاجل.. وزير الري يلتقي سفيري فرنسا وروسيا بالخرطوم كل على حدا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 يناير 2021

التقى وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه صباح اليوم السفيرة الفرنسية والسفير الروسي بالخرطوم كل على حدا؛ وذلك ضمن لقاءاته بالسفراء الاجانب لشرح موقف السودان فيما يلي سد النهضة الإثيوبي؛ بجانب بحث سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب؛ لتامين عملية السلام.

