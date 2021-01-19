عاجل.. وزير الري يلتقي سفيري فرنسا وروسيا بالخرطوم كل على حدا

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 يناير 2021
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متابعات - اخبار الخليج 365
التقى وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه صباح اليوم السفيرة الفرنسية والسفير الروسي بالخرطوم كل على حدا؛ وذلك ضمن لقاءاته بالسفراء الاجانب لشرح موقف السودان فيما يلي سد النهضة الإثيوبي؛ بجانب بحث سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب؛ لتامين عملية السلام.
وإستعرض وزير الري؛ التحديات التي تواجه الوزارة لجهة بناء قدرات العاملين والتدريب؛ بالإضافة الى أهمية توفير المياه للزراعة والرعي كعامل أساسي للتنمية والاستقرار خلال الفترة الانتقالية.
من جهتهما أكد الدبلوماسيان الفرنسي والروسي متابعة بلادهما بصفة لصيقة لملف سد النهضة وأبديا أهتمامهما بمشروعات حصاد المياه ورفع القدرات وحسن إدارة الموارد المائية.