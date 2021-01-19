عاجل.. تاور يقف على مجمل الاوضاع بولاية شمال كردفان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 يناير 2021

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وصل بروفسيور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي اليوم الى مدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان.



وعقد فور وصوله اجتماعا مع الاستاذ خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان ولجنة أمن الولاية بأمانة الحكومة وقف من خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية بجانب قضايا معاش الناس والوضع الصحي.

ووجه عضو مجلس السيادة الي ضروره ايلاء اهتمام أكثر بقضايا المواطن الضرورية والتركيز على الاحتياجات الاساسيه مثمناً جهود ومساعي حكومة الولاية لتوفير الخدمات والاهتمام بالجوانب الصحية والأمنية.