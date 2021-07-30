عاجل.. وفيات إثر فيضان النيل الأزرق بعد تدفق كبير للمياه من إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 30 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في السودان عن حالة السيول والفيضانات خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع ولايات البلاد.



وبحسب وسائل إعلام سودانية فقد أشارت جميع التقارير الفنية إلى زيادة في معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وقال العميد في الشرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني إن منسوب النيل الأزرق في ولاية سنار مدينة ود العباس سجل 15.77م بزيادة 13 سم عن يوم الأربعاء.

وأضاف أن محطة ود مدني سجلت منسوب النيل الأزرق في حدود 18.20م، مشيرا إلى استمرار جهود إدارة الدفاع المدني في عمليات شفط المياه وتقوية التروس النيلية فى بعض قرى محلية القرشي جنوب الجزيرة.

وشهدت محلية المتمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة مما أدى لانهيارعدد من المنازل بمنطقة أبورقيوة والزيداب وتضرر مدرسة لمرحلة الأساس.

وأوضح العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر أن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 14.78م بارتفاع 28 سم عن يوم الأربعاء بينما سجل نهر عطبرة 13.82م بارتفاع 25 سم عن الأمس.

وصرح بأنه وبسبب ارتفاع مياه النيل الأزرق لقي طالب وطالبة مصرعهم غرقا بالنيل الأزرق قبالة جهة برى بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر ولازالت وحدة الإنقاذ النهري تواصل جهودها في العثورعلي الجثتين.

وحذر المسؤول المواطنين وطلب منهم الابتعاد عن مجاري الأنهار وأماكن تجمعات المياه وذلك بغرض تحقيق السلامة العامة للأرواح والممتلكات.

وأعلنت الإدارة العامة لشؤون مياة النيل بوزارة الري والموارد المائية بالسودان زيادة إيرادات "النيل الأزرق" من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في بيان إن تقدم فصل الخريف وإزدياد معدلات الأمطار بالهضبة الإثيوبية، أديا إلى "ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق في محطات الروصيرص وسنجة وسنار ودمدني والخرطوم".

وتوقعت الإدارة استمرار زيادة المناسيب بمعدل نصف متر في قطاع النيل الازرق من سنار إلى الخرطوم، والنيل الرئيسي بشمال الخرطوم، مشيرة إلى أن "خزان جبل اولياء شارف على اكتمال الملء الاول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات ومروي وسنار وسدي ستيت واعالي نهر عطبرة في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي.

ودعت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين لـإتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل الإدارة متابعة وضع الفيضان.