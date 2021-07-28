عاجل.. وزيرة الخارجية تلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 28 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إلتقت الدكتورة مريم المنصورة الصادق وزيرة الخارجية اليوم الأربعاء بمعالي الدكتورة فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين وعدد من النواب، حيث اطلعت الوزيرة على تجربة مجلس النواب البحريني.



من جانبها أشادت وزيرة الخارجية بالجهود المبذولة في عملية تمكين المرأة العربي ودعم البحرين لهذا التوجه، وأشارت إلى ضرورة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات، ونقل التجارب والنظم المتطورة للإرتقاء بالعمل السياسيّ والبرلمانيّ، خاصة وأن السودان مقبل على تجربة جديدة للعمل التشريعيّ خلال الإنتقال.

وأكدت الوزيرة على أن الوعيّ المجتمعيّ والإرادة السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة جعلت تكافؤ الفرص ومنح المرأة حقوقها كاملة خطوة يمكن البناء عليها ولا يمكن التراجع عنها، وأن النظر في كل القوانين والسياسات والمشاريع لصالح التمييز الإيجابي للنساء مع الإلتزام الكامل بمعايير الكفاءة والفاعلية والتأهيل.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للحركات النسوية السودانية التي إستطاعت إحداث إختراق كبير بإعتماد نظام الكوتة وقيادة حملات زيادة نسبة الكوتة التي وصلت إلى ٤٠%.

وأكدت الوزيرة على أن الظروف الآن مواتية لكي تمنح المرأة حصتها كاملة في المجلس التشريعي الإنتقالي.

هذا وقد تم الإتفاق بين الوزيرة ورئيسة مجلس النواب على تعزيز سبل الشراكة والتشبيك والتكامل من أجل دعم القضايا المشتركة.