عاجل.. الصحة : لم يتم تحديد نوع سلالة كورونا في بورتسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 27 يوليه 2021

استبعد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والوبائيات في وزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الخضر، انتشار السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، مؤكدا أن النتائج المخبرية لم تظهر بعد حتى يتسنى معرفة نوع سلالة الفيروس في بورتسودان (عاصمة الولاية)، لكن من خلال الوضع العام لا تبدو أنها السلالة المتحورة.

وعزا مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والوبائيات، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في وكالة السودان للأنباء "سونا"، انتشار فيروس كورونا مؤخرا في ولاية البحر الأحمر، إلى عدة أسباب من بينها ضعف النظام الصحي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في كل أنحاء البلاد.

وقال الخضر، إن ثلاث محليات في ولاية البحر الأحمر سجلت أعلى إصابات بالفيروس، لافتا إلى أن 60% من الحالات المبلغ عنها والبالغ عددها 2729 حالة بولاية البحر الأحمر، أكدت الفحوصات إصابتها بالفيروس، فيما تصل نسبة الوفيات إلى 6 % من جملة الإصابات.

وأشار إلى دخول كافة المستشفيات في البحر الأحمر للخدمة والبالغ عددها 7 مستشفيات، فضلا عن مد وزارة الصحة الاتحادية المراكز والمستشفيات بالمستلزمات الطبية وتوفير 1000 اسطوانة أوكسجين أسبوعيا، مؤكدا انحسار حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا.

استبعد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والوبائيات في وزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الخضر، انتشار السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، مؤكدا أن النتائج المخبرية لم تظهر بعد حتى يتسنى معرفة نوع سلالة الفيروس في بورتسودان (عاصمة الولاية)، لكن من خلال الوضع العام لا تبدو أنها السلالة المتحورة.

وعزا مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية والوبائيات، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في وكالة السودان للأنباء "سونا"، انتشار فيروس كورونا مؤخرا في ولاية البحر الأحمر، إلى عدة أسباب من بينها ضعف النظام الصحي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في كل أنحاء البلاد.

وقال الخضر، إن ثلاث محليات في ولاية البحر الأحمر سجلت أعلى إصابات بالفيروس، لافتا إلى أن 60% من الحالات المبلغ عنها والبالغ عددها 2729 حالة بولاية البحر الأحمر، أكدت الفحوصات إصابتها بالفيروس، فيما تصل نسبة الوفيات إلى 6 % من جملة الإصابات.

وأشار إلى دخول كافة المستشفيات في البحر الأحمر للخدمة والبالغ عددها 7 مستشفيات، فضلا عن مد وزارة الصحة الاتحادية المراكز والمستشفيات بالمستلزمات الطبية وتوفير 1000 اسطوانة أوكسجين أسبوعيا، مؤكدا انحسار حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا.