عاجل.. قرار باعفاء وتعيين 3 حكام ولايات

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 14 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، واليَي شمال دارفور محمد حسن عربي، وغرب دافور ومحمد عبدالله الدومة، من منصبيهما.



وعيّن رئيس الوزراء في القرار الذي اصدره مساء الأحد، نمر محمد عبد الرحمن لشمال دارفور، وخميس أبكر عبدالله لغرب دارفور.

بجانب تعيين أحمد العمدة واليا على النيل الأزرق.

وكان حاكم ولاية النيل الأزرق السابق عبد الرحمن نور الدائم، قد لقي مصرعه في ديسمبر من العام الماضي، إثر حادث سير بالقرب من مدنية ود مدني.

وتعليقاً على القرار، هنأ والي شمال دارفور السابق، محمد حسن عربي، الوالي الجديد نمر عبد الرحمن، على ثقة الحكومة الإنتقالية.

وكتب عربي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): “هذا شرف هو به جدير بما انفقه من عمر فى ساحات النضال من اجل قضايا وهموم شعبه”.

وأضاف: “نفتخر بابتدار طريق نحو التحديث فى القيم و التطلعات، تاركين خلفنا مناهج الاحتجاج ونحن نرنو صوب التطور لنلحق المدنية الحديثة”.

وتأتي تعيينات الولاة في اطار تنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة الإنتقالية وعدد من الحركات المسلحة.

ومطلع يونيو الحالي، أدى رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، اليمين الدستورية حاكما عاماً لأقليم دارفور.

وكان رئيس الوزراءالسوداني، عبد الله حمدوك، أصدر في مايو الماضي، قراراً بتعيين رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكماً عاماً لإقليم دارفور.

وتحول السودان من حكم الأقاليم إلى نظام الولايات في حقبة النظام المباد.

ووقعت الحكومة الانتقالية، ومكونات الجبهة الثورية على اتفاق سلام تاريخي في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020.