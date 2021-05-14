عاجل.. مقتل 10 عناصر شرطة في مواجهات مع عصابات مخدرات

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 14 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، مقتل 10 عناصر من الشرطة في مواجهات مع عصابات مخدرات، غربي البلاد.



ووفق بيان للشرطة، “قتل 10 شرطيين بينهم ضابط من قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إثر تعرضهم لهجوم غادر من عصابات مخدرات بأحراش محمية (الردوم) بولاية جنوب دارفور (غرب)”.

وذكر البيان أن “المحاولات الغادرة واليائسة، لن تثني الشرطة عن أداء واجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين، وتطهير كل مناطق زراعات المخدرات والسموم وبسط هيبة الدولة”.

ومحمية “الردوم” تقع على بعد 480 كيلو مترا جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وتتسم طبيعة المنطقة بالتعقيد، إذ تشكل الغابات الكثيفة حزامًا مانعًا من التوغل فيها.

وتتركز في وسط المنطقة مزارع المخدرات، وعادة ما تشكل الغابات سياجا أمنيا يعيق حملات الإتلاف التي تنظمها الشرطة السودانية.