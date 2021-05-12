اجتماع عاجل للحكومة حول أحداث القيادة العامة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 12 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد مصدر بالحكومة السودانية، الأربعاء، انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات حول جريمة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين بمحيط القيادة العامة.



وقال مصدر لموقع "العين الإخبارية"، إن "الاجتماع يضم كل الوزراء، بجانب والي الخرطوم والنائب العام للوقوف على الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بالأمس".

وتوقع المصدر أن يصدر الاجتماع قرارات حاسمة في هذه المسألة، بجانب استمراره لساعات طويلة .

ووصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك واقعة إطلاق النار على السودانيين الذين أحيوا الذكرى يوم أمس بـ"الجريمة مكتملة الأركان"، وتعهد بفتح تحقيق سريع.

وشكلت القوات المسلحة السودانية لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في الأحداث، متعهدة بالتعاون التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إنها على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في استهداف شباب الثورة الذين أحيوا ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بطريقة سلمية.