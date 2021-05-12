اقتصادى سوداني عضوًا بالمجلس الاستشاري رفيع المستوى بالأمم المتحدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 12 مايو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، اختيار استاذ الاقتصاد السودانى، إبراهيم البدوي، مدير منتدى البحوث الاقتصادية ووزير مالية السودان السابق، ليكون ضمن التشكيل الجديد للمجلس الاستشاري الرفيع المستوى للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمدة عاميين.



يضم المجلس رؤساء دول سابقين وحائزى نوبل وخبراء ذوى باع طويل فى تخصصاتهم، ويقوم بتقديم تحليلات معمقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية الراهنة والمستقبلة والتحديات وكيفية التعامل معها، وتوفير إرشادات وتوصيات مركزة لتقوية الاستجابة للصعوبات الحالية والمستقبلية في عالم ما بعد COVID-19 ، بما في ذلك في مجالات ضمان عدم تخلف دول او أفراد عن ركب التعافى والاستدامة ، وبناء الثقة من خلال معالجة عدم المساواة ، وتحسين التعاون الرقمي ، وضمان التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.

شمل قرار التعيين الذى أصدره انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ، شخصيات بارزة من بينها: ديان كويل ، ألاستاذة ، فى جامعة كامبريدج

والدكتور إبراهيم البدوي ، مدير منتدى البحوث الاقتصادية للعالم العربي وإيران وتركيا

وجاياتي غوش ، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساشوستس.

و نرجس كاسينوفا ، زميل أول ومدير برنامج آسيا الوسطى في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوروبية الآسيوية ، جامعة هارفارد

وريكاردو لاغوس ، الرئيس الفخري للحوار بين الأمريكيين ؛ رئيس شيلي السابق.

وماريانا مازوكاتو ، أستاذة في اقتصاديات الابتكار والقيمة العامة ، كلية لندن الجامعية

وخوسيه أنطونيو أوكامبو ، أستاذ بجامعة كولومبيا ، ورئيس لجنة سياسات التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وداني رودريك ، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في مؤسسة فورد ، بكلية كيندى فى جامعة هارفارد.

وجيفري ساكس ، ألاستاذ بجامعة كولومبيا. والحائز على نوبل

وإليزابيث سيديروبولوس ، الرئيسة التنفيذية لمعهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية

و جوزيف ستيجليتز ، ألاستاذ بجامعة كولومبيا، والحائز نوبل.

و إرنستو زيديللو ، مدير مركز ييل لدراسة العولمة ؛ رئيس المكسيك الأسبق.

مين تشو ، رئيس المعهد الوطني للبحوث المالية ، جامعة تسينغهوا.

و إليوت هاريس ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية وكبير الاقتصاديين في الأمم المتحدة (عضو بحكم المنصب) وآخرين غيرهم من الخبراء والاكاديميين الكبار.

تم إنشاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في يونيو 2018 للمساعدة في تعزيز إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في سياق إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي ، و كجزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز الدعم للدول الأعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.