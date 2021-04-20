عاجل.. الصحة العالمية: استلام 9 ولايات بالسودان لقاح تطعيم كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 20 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الدكتورة حنان الحاج عبده مسؤولة التطعيم بمنظمة الصحة العالمية مكتب السودان، إستلام تسع ولايات سودانية لقاح تطعيم كورونا.



وأضافت خلال حديثها في منصة كورونا مساء اليوم، أن الولايات التي إستلمت حصتها من اللقاح هي الخرطوم الجزيرة -نهر النيل -الشمالية -غرب كردفان جنوب دارفور -شمال دارفور شمال كردفان والبحر الاحمر.

وأعتبرت إدخال التطعيم إلى السودان إنجاز لوزارة الصحة ،وأن المستهدفين بالتطعيم الذين تتراوح اعمارهم بين 45 الى 59 عاماً من اصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري و الكلى والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي بجانب الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، اضافة الى الاشخاص الذين يستخدمون مياه مثبطة للمناعة وكبار السن الذين أعمارهم فوق الستين إضافة للكوادر الصحية.

وأكدت سعي منظمة الصحة العالمية لتقليل عدد الوفيات المتزايدة وسط أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وأن هذا اللقاح الذي تم إدخاله الى السودان لقاح آمن ومجاز من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت في هذا الخصوص إلى وجود لجان تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة للتقصي والوقوف على الآثار الجانبية للتطعيم ،كاشفةً عن تطعيم أكثر من مائة وخمس وثلاثون ألف شخص حتى الآن، إضافةً إلى تسجيل تسعة وخمسون حالة أثر جانبي وهي طفيفة جداً وحالة تجلط واحدة قد تمت متابعتها.

وأوضحت أن الجرعة الأولي تعطي الشخص 62% من الحماية، كما تعطي الجرعة الثانية حماية تصل الى 95% ، مشيرةً إلى إمكانية إصابة الشخص بعد التطعيم بالمرض لجهة أن الجسم بعد التطعيم يحتاج لفترة تتراوح بين 10-21 يوماً لتكوين أجسام مضادة في مواجهة المرض على حسب مناعة الشخص.

وأوصت حنان المواطنين كافة بأهمية التطعيم مع المواصلة في الإلتزام بالإحتياطات والإشتراطات الصحية في مواجهة المرض والتي من بينها غسل اليدين والتباعد الجسماني وليس الإجتماعي على حد تعبيرها ،بجانب البعد عن التجمعات البشرية وغيرها من الإشتراطات.

وطالبت كافة المواطنين بمساعدة العاملين في القطاع الصحي للقضاء على هذا المرض مع التبليغ الفوري لوزارة الصحة حال ظهور أي أعراض جانبية للمرض