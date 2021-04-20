رئيس حزب الامة: السودان سيتأثر بعدم إستقرار الأوضاع في شاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 20 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نبه الدكتور مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة إلى تأثر السودان من حالة عدم إستقرارالأوضاع بعد مقتل الرئيس ديبي فى تشاد وإستمرار الصراع الدائر بين العرب والقبائل الأفريقية.



وقال: عدم الإستقرار في تشاد ينعكس تلقائياً على السودان ويسبب عدم الإستقرار فى دارفور، الرئيس إدريس ديبي خلق إستقرار فى تشاد وكان حريصاً على السلام في دارفور وحريصاً على المصالحة بين العرب والقبائل الأفريقية فى دارفور لأن المصالحة بينهم تنعكس على المصالحة بين العرب والقبائل الأفريقية في تشاد خاصة بين العرب والزغاوة.

وأضاف رئيس حزب الأمة أن غياب دبي سيترك فراغ كبير الآن وسيؤثر على دارفور لا شك، إذا لم تستقر الأوضاع في تشاد وإستمر الصراع خاصة و أن المعارضة الحالية مكونة من مجموعات عديدة وبالتالي إذا تولت الأمور سيكون هنالك صراع. قائلا "هذا الصراع لا شك أنه سينجرف إلى دارفور، وأي صراع إثني في تشاد سينعكس وسيجر الأطراف في دارفور لهذا الصراع وبالتالي الإستقرار في تشاد من الإستقرار في دارفور وفي السودان عموماً، خاصة أن المنطقة كلها النيجر وأفريقيا والوسطى وليبيا وكل الحدود الغربية للسودان فيها إضطراب الأن.