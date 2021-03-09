بسبب أزمته الأخيرة.. الأهلي يكشف حقيقة عرض محمود كهربا للبيع

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن النادي الأهلي منح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لقبول أي عرض يصل إلى كهربا في نهاية الموسم حتى لو على سبيل الإعارة، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسئول بالنادي الأهلي قوله إن أزمة كهربا تم إغلاقها، مشيراً إلى أن هناك قرار تم اتخاذه من قبل الجهاز الفني بإيقاف اللاعب لمدة شهر وغرامة 200 ألف جنيه، وهو ملتزم بتنفيذ العقوبة.

وأضاف المصدر أن الفريق يركز حالياً في مسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أنه لا مجال حالياً للحديث في أي شيء.

وأوضح: "لا يوجد فترة انتقالات حالية، فلا مجال للحديث عن ضم لاعبين أو خروج آخرين للإعارة أو للبيع".

وتابع المصدر: "ما يحدث حالياً غير مقبول، نحن نبحث عن توفير الاستقرار للفريق فنياً وإدارياً في مرحلة صعبة وحاسمة على المستوي المحلي والقاري".

وسيلاقي الأهلي، غداً الأربعاء، فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، كما يستهدف التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تأزم موقفه في المجموعة.