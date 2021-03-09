شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستضيف غزل المحلة في مهمة دخول المربع الذهبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد الإسكندرية، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الاتحاد السكندري مع نظيره غزل المحلة، في لقاء الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين، يدخلها الاتحاد السكندري منتشيًا بعد فوزه في المباراة الماضية على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين، فيما يدخله غزل المحلة باحثا عن تصحيح المسار بعد التعادل مؤخرا مع البنك الأهلي.
وعلى الجانب الآخر، طالب خالد عيد لاعبي غزل المحلة، بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق في الموسم الجاري وصعوبة المنافسة، خاصة أن فوز المحلة على الاتحاد يضع زعيم الفلاحين في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.
ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.
بينما من المقرر أن يبدأ غزل المحلة اللقاء بالتشكيل التالي: عمرو شعبان وفتحي مبروك ومحمد فتح الله ومحمد عبد القادر ويحيى خالد وبسام ماهر وأشرف سيد وأحمد نادري وعبده يحيي وهشام عادل ومحمود صلاح.