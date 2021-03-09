شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستضيف غزل المحلة في مهمة دخول المربع الذهبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد الإسكندرية، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الاتحاد السكندري مع نظيره غزل المحلة، في لقاء الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة مثيرة وصعبة على الفريقين، يدخلها الاتحاد السكندري منتشيًا بعد فوزه في المباراة الماضية على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين، فيما يدخله غزل المحلة باحثا عن تصحيح المسار بعد التعادل مؤخرا مع البنك الأهلي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها بعد 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 أخرى وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 18 هدفا أخرى، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات، وخسروا في مثلها وتعادلوا في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 هدفا أخرى.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبي الفريق بضرورة البناء على المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي، ومواصلة الانتصارات؛ لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري، خاصة أن الفوز على غزل المحلة يرفع رصيده إلى 24 نقطة، ليدخل إلى المربع الذهبي، ويناطح الكبار، عائدا إلى مكانته الطبيعية في المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، طالب خالد عيد لاعبي غزل المحلة، بضرورة العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق في الموسم الجاري وصعوبة المنافسة، خاصة أن فوز المحلة على الاتحاد يضع زعيم الفلاحين في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو.

بينما من المقرر أن يبدأ غزل المحلة اللقاء بالتشكيل التالي: عمرو شعبان وفتحي مبروك ومحمد فتح الله ومحمد عبد القادر ويحيى خالد وبسام ماهر وأشرف سيد وأحمد نادري وعبده يحيي وهشام عادل ومحمود صلاح.