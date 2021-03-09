شكرا لقرائتكم خبر عن نكانا الزامبى يخوض مرانه الرئيسى على ملعب الدفاع الجوى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نكانا بطل زامبيا، تدريبه الرئيسى، فى السادسة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى، الذى يستضيف مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد له السادسة مساء غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من تدريب الفريق الزامبى، كما يعقد المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لنكانا فى الخامسة والنصف مساء.

بعثة الفريق الزامبي وصلت صباح أمس، الاثنين، إلى القاهرة قادمة من الإمارات "ترانزيت"، وكان فى استقبالها مندوب نادي بيراميدز وإدارة العلاقات العامة، لإنهاء إجراءات الدخول للفريق الضيف.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" أسند إدارة المباراة للحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.