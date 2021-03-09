نجيب ساويرس عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي: مش عايز وجع دماغ

الشارقة - اميمة ياسر - كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، حقيقة ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، على مقعد الرئيس.

وقال "ساويرس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": ترشحي لرئاسة النادي الأهلي؟، لا، لن أستطيع، هذا الأمر يحتاج إلى شخص متفرغ

وأضاف: أنا في مرحلة في حياتي الآن "مش عايز وجع دماغ!، عايز أروق وأعمل خير واتبسط".

جديرا بالذكر يشغل محمود الخطيب منصب رئيس الأهلي في الولاية الحالية، ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات المقبلة في نهاية السنة الحالية.