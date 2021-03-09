قرار جديد من كاف بعد قرار المحكمة الرياضية ضد رئيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا يعلن فيه أن كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس "كاف"، سيتولى منصب الرئيس بصفة مؤقتة.

وقال كاف في بيانه: "لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محتوى قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن الاستئناف المقدم من السيد أحمد أحمد ضد قرار غرفة التحكيم بلجنة الأخلاقيات في فيفا".

وأضاف: "بعد قرار اليوم، سيشغل السيد كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس كاف، منصب الرئيس بصورة مؤقتة، حتى انتخاب رئيس جديد في الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة".

وأكمل: "تنص المادة 24، الفقرة 8، من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أنه في حالة غياب الرئيس أو عدم قدرته المؤقتة على أداء واجباته، يتم استبداله بالنائب الأول للرئيس".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قررت تخفيض عقوبة إيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، لمدة عامين بدلاً من 5 أعوام، مع تغريمه مبلغ 50 ألف فرانك سويسري.

يُذكر أن كاف أعلن في يناير الماضي عودة أحمد أحمد لمنصبه رسمياً بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بتعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بإيقافه 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.