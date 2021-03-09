شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب ببيع كهربا .. ونجم الزمالك البديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي ترحب ببيع اللاعب محمود كهربا عقب نهاية الموسم الجاري، بسبب كثرة مشاكله.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي سيقبل بأي عرض برحيل اللاعب نهاية الموسم الحالي، سواء على طريق الإعارة أو البيع النهائي.

وأوضح أن هناك عدد من البدائل المحتملة بالدوري، في حال رحيله عن الأهلي، مثل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، أو عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، أو أحمد سمير لاعب الطلائع.