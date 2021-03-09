شكرا لقرائتكم خبر عن «دى بروين» يكشف أسباب تألقه مع «مانشستر سيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولى البلجيكى، كيفين دى بروين، نجم الفريق الكروى الأول بنادى مانشستر سيتى، عن النقاش الذى دار بينه وبين البرتغالى جوزيه مورينيو، والذى أدى إلى رحيله عن صفوف تشيلسى.

وشارك «دى بروين» فى 3 مباريات فقط فى البريميرليج رفقة تشيلسى فى موسم (2013- 2014)، قبل أن يرحل لصفوف فولفسبورج الألمانى فى شهر يناير، قبل أن يعود بعد عام ونصف إلى مانشستر سيتى، ويصبح واحدًا من أفضل اللاعبين فى العالم.

وقال «دى بروين» بحسب «سكاى سبورتس»: «كان هناك الكثير من الحديث حول علاقتى بجوزيه مورينيو فى الصحافة، ولكن فى الحقيقة لم أتحدث معه سوى مرتين، وكانت الخطة دائمًا هى أن أذهب للإعارة لبعض الوقت».

وأضاف: «استدعانى جوزيه إلى مكتبه فى شهر ديسمبر، وكانت تلك ثانى أكبر لحظة غيرت مسيرتى، وكان أمامه بعض الأوراق، وقال لى: صنعت هدفًا واحدًا فقط ولم تسجل أى أهداف، واستعدت الكرة 10 مرات».

وتابع: «تطلب الأمر منى بعض الوقت لفهم ما يقوم به، ومن ثم أخبرنى بإحصائيات بعض المهاجمين الآخرين من ويليان وأوسكار وماتا وشورلى، وكانت مثل تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين».

وأردف النجم البلجيكى، صاحب الـ29 عاما: «انتظر منى جوزيه قول شىء، ومن ثم أخبرته بأن هؤلاء اللاعبين لعبوا 15 أو 20 مباراة، بينما لم أشارك سوى فى 3 مباريات، وهذا سيصنع الفارق».

وواصل: «الأمر كان غريبًا للغاية، شعرت بأن النادى لا يريدنى هنا، وأرغب بدورى فى لعب كرة القدم، وبالتالى رحلت لشعورى بعدم وجود أى فرصة لى، وكان ذلك أفضل قرار بالرحيل عن تشيلسى للبدء مرة أخرى».

وأتم: «هل توقعت بأن تسير الأمور بهذا النحو؟ لا، فى ذلك التوقيت كنت فى مرحلة سيئة فى مسيرتى، ولكنى لم أشكك أبدًا فى قدراتى، ولم أفكر أنه بعد 8 سنوات سألعب مع السيتى وأشارك فى كأس العالم وكل هذا الأمور الرائعة».