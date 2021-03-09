شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: موسيماني وباتشيكو غير مقنعان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجت، إنه تولى مهمة تدريب الفريق في توقيت صعب في منتصف الموسم.
وأوضح ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية: «توليت مهمة تدريب بتروجت في توقيت صعب، لكن منظومة بتروجت كبيرة وكنت أتمنى تولي قيادة الفريق في وقت مبكر».
وأكمل: «موقف بتروجت ليس سهلا وسنجتهد لتقديم الأفضل، وأنا أملك الطموح في كل ناد أعمل به».
وتابع: «الاتحاد ووادي دجلة فريقان من الكبار ومواجهة أي منهما في الكأس قوية».
وعن الأهلي: «الفريق قادر على الخروج من محنته في دوري الأبطال، فرصته تتخطى الـ70% للصعود لدور الثمانية».
وأتم: «الأهلي والزمالك من الكبار ويمتلكان القدرات لتخطى موقفهما بدوري الأبطال، لكن موسيماني وباتشيكو لم يقنعاني فنيا».
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