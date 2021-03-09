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ربيع ياسين: موسيماني وباتشيكو غير مقنعان ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجت، إنه تولى مهمة تدريب الفريق في توقيت صعب في منتصف الموسم.

وأوضح ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية: «توليت مهمة تدريب بتروجت في توقيت صعب، لكن منظومة بتروجت كبيرة وكنت أتمنى تولي قيادة الفريق في وقت مبكر».

وأكمل: «موقف بتروجت ليس سهلا وسنجتهد لتقديم الأفضل، وأنا أملك الطموح في كل ناد أعمل به».

وتابع: «الاتحاد ووادي دجلة فريقان من الكبار ومواجهة أي منهما في الكأس قوية».

وعن الأهلي: «الفريق قادر على الخروج من محنته في دوري الأبطال، فرصته تتخطى الـ70% للصعود لدور الثمانية».

وأتم: «الأهلي والزمالك من الكبار ويمتلكان القدرات لتخطى موقفهما بدوري الأبطال، لكن موسيماني وباتشيكو لم يقنعاني فنيا».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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