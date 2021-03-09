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ميدو : الأهلي ضم كهربا لتصفية حسابات مع مرتضى منصور .. واللاعب «غاوي ‏تمثيل»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إن إدارة الأهلي أخطأت حين تعاقدت مع محمود كهربا، لاعب الفريق الحالي.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: «يجب أن يعترف الجميع أن الأهلي أخطأ بالتعاقد مع كهربا، والأمر كان بمثابة تصفية حسابات مع مرتضى منصور فقط لا غير».

وواصل: «كان يجب على كهربا أن يقدم للأهلي أفعالا حقيقية داخل الملعب وليس التفرغ للتمثيل وتوجيه تعظيم السلام لمحمود الخطيب».

كان الأهلي قد قرر إيقاف كهربا لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب سوء سلوكه وتصرفاته الغير لائقة تجاه مديره الفني بيتسو موسيماني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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