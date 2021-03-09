دورة دبي: موغوروسا الى الدور الثاني

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دبي: بلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة تاسعة الدور الثاني لدورة دبي في كرة المضرب، وذلك بفوزها الإثنين على الرومانية إيرينا بيغو 6-3 و7-5 في اليوم الثاني.

وبعد يومين فقط على خسارتها نهائي الدوحة على يد التشيكية بترا كفيتوفا، استعادت موغوروسا توازنها سريعا وخرجت بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 منتصرة من اختبارها الأول في دبي، الدورة التي وصلت فيها الى نصف النهائي مرتين عامي 2015 و2018.

وتلتقي الإسبانية في الدور الثاني من هذه الدورة التي توجت بلقبها العام الماضي الرومانية سيمونا هاليب لكنها تغيب عن نسخة هذا العام، الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة بدورها على الكرواتية آنا كونيوه 6-2 و6-2.

وفي أبرز نتائج اليوم الثاني في ظل غياب المصنفات الثماني الأوليات عن منافسات الدور الأول وتأهلهن مباشرة الى الدور الثاني، فازت الأميركية ماديسون كيز على التايوانية إن-شوو ليانغ 6-1 و6-1، واللاتفية يلينا أوستابنكو على الرومانية باتريسيا تيغ 6-3 و6-3، والكازخستانية إيلينا ريباكينا على الصينية ساي ساي جينع 6-صفر و6-4.

كما بلغت الدور الثاني الأميركية جيسيكا بيغولا التي وصلت الى نصف نهائي الدوحة، بفوزها على الكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6-2 و6-1، والإستونية أنيت كونتافيت بفوزها على المجرية تيميا بابوش 6-2 و6-1.

وانطلقت الدورة الأحد وكانت التونسية أنس جابر من أبرز المتأهلات بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3، لتواجه الكازاخستانية إيلينا ريباكينا وصيفة بطلة العام الماضي.