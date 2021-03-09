شكرا لقرائتكم خبر عن حمص: الإسماعيلي يمر بحالة صعبة واعتذرت عن العمل مع يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمص، لاعب الإسماعيلي السابق، أن مهمة الدراويش خلال الفترة المقبلة فى الدورى صعبة، لكنها ليست مستحيلة، موضحا أن عازفى السمسمية يمرون بمرحلة فقدان ثقة، وعلى الجهاز الفني أن يعيدها مرة أخرى للاعبين.

وقال حمص، في تصريحات تليفزيونية، إن الجماهير المصرية كلها بمختلف انتماءاتها حزينة على وضع الإسماعيلي، وتراجع نتائجه مؤخرا؛ لأن الفريق مكانه الطبيعي في المقدمة.

وأضاف: "يجب على جميع اللاعبين التكاتف والشعور بمسئولية اللعب في كيان كبير مثل النادي الإسماعيلي".

وأشار حمص إلى أنه شعر بعدم وجود رؤية للمستقبل داخل الإسماعيلي، ولذلك قرر الاستقالة من الجهاز الفني في الموسم الماضي، لافتا إلى أن البعض حاول إثنائه عن الرحيل، لكنه تمسك بموقفه وصمم عليه خلال الفترة الماضية.

وتابع حمص: مستوى لاعبي الإسماعيلي أفضل مما يظهرون عليه فى المباريات، وهم عناصر جيدة، ولكن ينقصهم العمل الجماعي داخل الفريق".

واختتم حمص أن "عماد سليمان عرض عليه العمل في الجهاز الفني الحالي مع يوفيتش، ولكني فضلت دعم الفريق من المدرجات".