رئيس رابطة الليجا يرد.. هل ينتقل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، أن انتقال محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة سيكون صعبًا من الجانب المادي.

وأشار تيباس في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات الخاصة بالرابطة، فإن الدوري الإسباني يعد أكثر متابعةً في الشرق الأوسط عن نظيره الإنجليزي.

وقال تيباس: "خسرنا 2 مليار يورو في الفترة التي غابت عنها الجماهير عن الملاعب بسبب فيروس كورونا، لم نكن نتوقع أن نلعب هذا العدد من اللقاءات بدون حضورهم".

وأضاف: "إذا استمر معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا فإننا ندرس عودة الجماهير إلى المباريات في مايو المقبل بنسبة من 10% إلى 20% من سعة الملاعب".

وأردف: "الرحيل المحتمل لميسي عن برشلونة ورحيل رونالدو عن ريال مدريد لن يؤثرا على المتابعة الجماهيرية للكلاسيكو".

وأوضح: "وفقًا للأرقام، فإن الدوري الإسباني هو الأكثر جماهيرية في المنطقة العربية متفوقًا عن الدوري الإنجليزي".

واستطرد: "أعتقد ان انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة سيكون صعبًا في الصيف المقبل، الأمر سيكون صعبًا عليه أيضًا أن يترك إنجلترا لأنه لن يجد أموال كافية".

واختتم: "أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة يومًا ما، لكن أعتقد أن الوضع المادي الصعب حاليًا للفريقين يصعب من الصفقة في الفترة الحالية".