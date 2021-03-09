لايبزج يدفع مليون يورو لليفربول بسبب تغيير الملعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أمس أن نادي لايبزج الألماني سيدفع غرامة تفوق مليون يورو بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ونظرا لقيود السفر المفروضة في ألمانيا في ظل جائحة كورونا، تقرر نقل مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب ليفربول إلى العاصمة المجرية بودابست.

وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزج، يعادل 10% من رسوم الدخول، طبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس أن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا، ولكن نظرا لأنها كانت قد بلغت 25ر15 مليون يورو (10ر18 مليون دولار) في الموسم الماضي، يمكن افتراض أن لايبزج سيضطر لدفع 52ر1 مليون يورو على الأقل.

وسيكون لايبزج ملزما بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.

وأوضحت بيلد أن لايبزج كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضا إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا، وفي حالة السفر إلى ليفربول كان سيتعين على لايبزج الخضوع للحجر الصحي لدى عودته إلى ألمانيا.