شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: انتخابات الاتحادات ستكون بعد انتهاء أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن انتخابات الاتحادات ستكون بعد انتهاء أولمبياد طوكيو المقبلة، ولا توجد أي انتخابات في هذه الفترة وفقا للقانون المصري.

وقال هشام حطب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "القانون ينتصر على الجميع ونحن التزامنا بنصوصه، وحتى الآن دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 فى موعدها".

وأضاف هشام حطب: "دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها وحتى الآن فى انتظار ما ستعلن عنه اليابان بكل ما يخص البطولة من حضور الجماهير والإجراءات الاحترازية وكمان هل تلعب الألعاب الأولمبية كاملة أم سيتم تقليل عدد الألعاب".

وتابع هشام حطب: "انتخابات الاتحادات ستكون بعد انتهاء أولمبياد طوكيو المقبلة، وكذلك الانتخابات فى الأندية المصرية".

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصرى لكرة القدم أن الانتخابات المقبلة للجبلاية ستكون لمدة 3 سنوات فقط وليس أربعة سنوات كما هو متعارف عليه فى لائحة اتحاد الكرة فى كل انتخابات يتم إقامتها.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ستكون لمدة 3 سنوات وذلك بسبب الدورة الأوليمبية، التى ستكون فى 2024، حيث تنص اللائحة على إقامة الانتخابات بعد انتهاء الدورة الأوليمبية، ومن المتعارف أن تقام انتخابات اتحاد الكرة بعد انتهاء أولمبياد 2021 فى أغسطس أو سبتمبر المقبل، وبالتالى سيكون الفارق بين الانتخابات الحالية والمقبلة 3 سنوات.