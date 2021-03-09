شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: بداية بواليا مع الأهلي تشبه انطلاقة فلافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، على المستوى الذي يقدمه والتر بواليا مع الأهلي والانتقادات التي يتعرض لها، قائلا: "مش بالصدفة بواليا يكون هداف فريقه موسمين على التوالي قبل انتقاله للأهلي، والأهلي بشكل عام لا يعاني من عقم هجومي".

وأضاف القيعي، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "بواليا سجل أهدافا حاسمة وتم إلغاؤها، ويقوم بدور عظيم في تنفيذ خطط المدرب، وأتمنى أن تكون نظرية موسيماني في بواليا كنظرية جوزيه في فلافيو".

واستعرض الثنائي القيعي وإبراهيم المنيسي، خلال برنامجهما ملك وكتابة، وتحديدا في فقرة أسرار الملك، بدايات فلافيو مع الأهلي والفترة الصعبة التي مر بها قبل أن ينجر تهديفيا، مشبهين الفهد الأنجولي السابق للأهلي بالمهاجم الحالي والتر بواليا".

وأكد القيعى أن لاعبي الأهلي واجههم سوء توفيق أمام فيتا كلوب الكونغولى، مشيرا إلى أن الحكم لم يحالفه التوفيق أيضا في احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق الكونغولى هدف التعادل، مؤكدا أنه يؤمن بقدرة الأحمر على تخطِّى هذا الوضع الذي قد يزداد سوءا في حالة استبعاد المريخ السوداني.

وختم مستشار التعاقدات بالنادي الأهلى إلى أن المبالغة في الاحتفاء بهدف الزمالك الذى وصف بالقاضية، وسجله محمد مجدى قفشة في شباك الأبيض بنهائى دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضى، أضر بالفريق مثل الانتقادات اللاذعة والهجوم المستمر.