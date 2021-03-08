تفاصيل نجاة عمرو وردة من الموت فى حادث سيارته باليونان

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مأساوية، قالت صحيفة "سبورت 24" اليونانية إن المهاجم المصرى عمرو وردة تعرض لحادث بسيارته مساء أمس، الأحد، بعد مباراة فريقه باوك اليوناني ضد آريس سالونيكا في الدوري، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب المصرى صاحب الـ26 عامًا تعرض لحادث بسيارته فى منطقة تومبا باليونان، دون أن يتعرض لأضرار جسدية، ولحقت به فقط أضرار مادية فادحة نتيجة الأضرار التي لحقت سيارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمرو وردة كان يقود سيارته فى منطقة تومبا وبالقرب من تقاطع شارع بابافي وبوتساري، اصطدمت سيارته بسيارة أخرى ما أسفر عن وقوع الحادث، ولكن الشيء الإيجابي أنه لم تكن هناك إصابات للاعب بعد الاصطدام. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشارك عمرو وردة في مباراة الأمس ضد آريس سالونيكا من البداية حتى النهاية، حيث يحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 47 نقطة.

وخاض عمرو وردة معظم المباريات أساسيا مع باوك سالونيكا، في الجولات الماضية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في باوك من جماهير ناديه في 3 مباريات.

وكان باوك اليونانى قد أعلن عن عودة النجم المصرى عمرو وردة، لصفوف الفريق مرة أخرى خلال الشهر الحالي، بعقد لمدة موسم ونصف، ليبقى مع الفريق حتى عام 2022، بعد إنهاء إعارته لفريق فولوس، الذى انضم إليه معارا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.