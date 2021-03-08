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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الإثنين 8 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تخصيص بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، "فقرة خاصة" فى التدريبات لتوجيه اللاعبين خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومي، لعلاج أزمة إهدار الفرص.

موسيماني يخصص فقرة لعلاج أزمة إهدار الفرص فى الأهلي

خصص بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، "فقرة خاصة" فى تدريبات الفريق اليوم لتوجيه لاعبى الفريق، خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومي، لعلاج أزمة إهدار الفرص. وتحدث المدير الفني مع لاعبى الأهلى عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وعدم التردد، وشدد لهم على ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسديد والتسجيل.

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رفض مسئولو نادي الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، غاضبا عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال والتي خسرها الأبيض 3-1 يوم السبت الماضي بملعب رادس في تونس.