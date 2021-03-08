شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، أبرزها إعلان النادى الأهلى جاهزية أيمن أشرف وطاهر محمد لمباراة الإسماعيلى، بجانب رفض تغيير عقوبة محمود كهربا بعد أزمته مع موسيمانى، بجانب نفى نادى الزمالك توقيع عقوبات على أشرف بن شرقى.

الأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لمباراة الإسماعيلى

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثنائى الفريق أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر للمشاركة فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، المحدد لها الأربعاء، رغم عدم مشاركة الثنائى فى مران الفريق الجماعى اليوم.

تعرف على جديد أزمة كهربا فى الاهلي بعد عقوبة الإيقاف والغرامة

أكد الجهاز الفنى للأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، مُلتزم بخوض تدريبات مُنفردة تنفيذاً للعقوبة الموقعة عليه مؤخراً بسبب عدم الالتزام، ويؤدى اللاعب تدريبات فى صالة "الجيم".

يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، بين بعض الوجوه الجديدة قبل إعلان قائمته النهائية التى ستضم 26 لاعباً استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

سيسيه ينضم لمنتخب كوت ديفوار بعد تألقه مع الاتحاد السكندرى

أرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم خطاباً رسمياً يطلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار، الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون .

نفى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، الشائعات التى ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وقال فى تصريحات للموقع الرسمي، "لا صحة لما تردد حول اتفاقى مع أى نادٍ آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".

إنقاذ الشناوى أمام فيتا كلوب ضمن أفضل تصديات الجولة الثالثة بدورى الأبطال واصل محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى تألقه خلال الفترة الأخيرة فى حراسة عرين النادى الأهلى، وتواجد الشناوى ضمن أفضل تصديات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى إنقاذه هدفا محققا أمام فيتا كلوب فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى وانتهت بالتعادل 2/2، بحسب الحساب الرسمى لموقع الكاف على تويتر، وتمكن محمد الشناوى من التصدى لتسديدة قوية وإنقاذ مرماه من هدف محقق.

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.