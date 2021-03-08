نتيجة مباراة تشيلسي وايفرتون في الدوري الانجليزي “ترسانة توخيل تُبهر”

تعرف على نتيجة مباراة “تشيلسي وايفرتون”، في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021، ضمن الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

واصلت ترسانة المدرب توماس توخيل الإبهار، بتحقيق تشيلسي فوزًا مستحقًا على كتيبة كارلو انشيلوتي “ايفرتون”، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وظهرت بوادر انتصار وتفوق تشيلسي على ايفرتون منذ بداية اللقاء حيث وصل استحواذ رجال توماس توخيل على الكرة إلى 84% مقابل 16% لصالح ايفرتون بعد مرور 10 دقائق.

ولكن يؤخذ على تشيلسي عدم صناعة أي فرصة خطيرة على مرمى ايفرتون، حتى سجل مدافع التوفيز “بين جودفري” بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (32) وذلك بعدما ارتطمت تسديدة كاي هافيرتز في قدمه لتسكن شباك جوردان بيكفورد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، تحصل تشيلسي على ضربة حرة مباشرة من مكان جيد أرسلها ماركوس ألونسو عالية داخل المنطقة ولكن دفاع ايفرتون كان لها بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني، واصل تشيلسي استحواذه على الكرة، ونجح هافيرتز في زيارة شباك ايفرتون من جديد في الدقيقة (54)، ولكن ألغي الهدف بداعي لمسة يد على الجناح الألماني.

وعند الدقيقة (63)، تحصل المتألق كاي هافيرتز على ضربة جزاء بعد إعاقة من الحارس بيكفورد، أنبرى لها لاعب خط الوسط الإيطالي “فريلو جورجينيو” بنجاح ليحرز الهدف الثاني لصالح تشيلسي.

واستفاق ايفرتون اخيرًا بعد تلقيه الهدف الثاني وحاول تهديد مرمى إدوارد ميندي ولكن دون جدوى.

وعاد تشيلسي من جديد ليهدد مرمى ايفرتون في محاولتين متتاليتين، ففي الدقيقة (86) سدد تيمو فيرنر كرة تصدى لها بيكفورد، قبل أن يتبعه كانتي بتسديدة أخرى في الدقيقة (87) أبعدها الحارس الإنجليزي إلى الركنية، ولم تشهد باقي الدقائق أي هجمات خطيرة لينتهي اللقاء بفوز البلوز على التوفيز بنتيجة (2-0).

وبهذا الانتصار أصبح تشيلسي دون خسارة في مبارياته الـ11 الأولى في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3، ووحده لويز فيليبي سكولاري (12 مباراة)، اختبرا سلسلة اطول بلا هزائم في بداية عهده على رأس الجهاز الفني للبلوز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، في المقابل تجمد رصيد ايفرتون عند 46 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي.

ونقل بث مباشر مباراة تشيلسي وايفرتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وأدار اللقاء الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

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