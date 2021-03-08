شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة لاعب مركز شباب القنايات .. وزير الرياضة ينعى اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الفريق الاول بنادي القنايات مع نظيره نادي الرواد ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان وفاة اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب فريق مركز شباب القنايات، مساء اليوم الإثنين، أثناء المباراة.

وتوفي اللاعب عبد الرحمن عاطف بعد سقوطه على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح.

يذكر أن عبده عاطف كان يلعب ضمن صفوف فريق مركز شباب القنايات.

ونعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللعب عبده عاطف اليوم ببيان رسمي.