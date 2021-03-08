لايبزيج يُعوض ليفربول بمبلغ مالي كبير بسبب تغيير ملعب إياب ثمن نهائي الأبطال

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أن نادي لايبزيج الألماني سيدفع غرامة تفوق مليون يورو بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ونظرًسا لقيود السفر المفروضة في ألمانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر إقامة مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب ليفربول إلى العاصمة المجرية بودابست.

وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزج، يعادل 10 % من رسوم الدخول، طبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الإثنين أن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا، ولكن نظرًا لأنها كانت قد بلغت 25ر15 مليون يورو (10ر18 مليون دولار) في الموسم الماضي، يمكن افتراض أن لايبزيج سيضطر لدفع 52ر1 مليون يورو على الأقل.

وسيجرى الاحتفاظ بقيمة المبلغ وتحويله إلى ليفربول عند دفع الجوائز المالية للبطولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لايبزيج مُلزمًا بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.

وأوضحت بيلد أن لايبزيج كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضًا إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى ليفربول كان سيتعين على لايبزيج الخضوع للحجر الصحي لدى عودته إلى ألمانيا.