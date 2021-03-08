شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«المصري اليوم»: هداف الدوري المصري يقترب من الانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر مقرب من أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، إن اللاعب وقع على عقود انضمامة للنادي الأهلى على أن ينضم للفريق الموسم المقبل.

وكشف المصدر لـ «المصري اليوم» اأن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادي دون الرجوع لنادي طلائع الجيش خصوصًا وأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق العسكري.

وأوضح أن أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الاهلى اخذ الضوء الاخضر من بيتسو موسيماني للتعاقد مع أحمد سمير خصوصا بعد ظهوره بمستوي طيب خلال مباراة الفريقين والتذي نجح من خلالها سمير فى تسجيل هدف من ضربة حره مباشرة فضلا عن وجوده على صدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز .

ويقدم أحمد سمير والذى سبق وأن لعب لفريق الزمالك عدة مواسم مستوى متميزا خلال الموسم الحالي مع طلائع الجيش، ويجيد اللعب على الجناحين.

وشارك سمير مع فريق طلائع الجيش خلال الموسم الحالي في 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.