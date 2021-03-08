الامارات | البيلاروسية أزارينكا تعلن انسحابها من بطولة دبي للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن البيلاروسية أزارينكا تعلن انسحابها من بطولة دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نجمة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 14 عالمياً، انسحابها من بطولة "تنس دبي" للسيدات، المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، وتمتد في نسختها الـ 21 حتى 13 مارس الجاري، بجوائز مالية تصل إلى 1.8 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة.

وقالت أزارينكا في بيان صادر عن رابطة المحترفات: "لن أتمكن من اللعب في دبي هذا الأسبوع، في ظل استمرار الألم الذي أعانيه على صعيد أسفل الظهر، وأتمنى للجميع بطولة ناجحة، وآمل العودة إلى دبي في نسخة العام المقبل".

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