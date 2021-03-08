5 لاعبين ينتظرون إشارة سولشاير للسطوع مع مانشستر يونايتد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يوناتيد فوزًا هامًا للغاية بهدفين مقابل لا شيء على حساب غريمه وعدوه اللدود مانشستر سيتي في مباراة ديربي المدينة الذي أقيم يوم الأحد على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هذا الفوز جعل اليوناتيد يحافظ على مركزه الثاني برصيد 54 نقطة، متأخرًا عن المُتصدر السيتزنس بفارق 11 نقطة في جدول ترتيب البريميرليج.

وعلى رغم من التألق الكبير للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في الفترة الأخيرة وقيادة الشياطين الحُمر لتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، إلا هناك مطالب عديدة لمنح بعض لاعبي الفريق فرصة للحصول على دقائق لعب أكثر خلال الفترة القادمة.

«المصري اليوم» يستعرض أبرز 5 لاعبين ينتظرون المشاركة مع مانشستر يونايتد.

5- دوني فان دي بيك:

انضم لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي السابق إلى فريق الشياطين الحُمر هذا الصيف. وكان من المتوقع أن يتم اشراكه كأساسي مع الفريق في المباريات هذا الموسم، ومع ذلك فإنه لا يلعب بشكل مُنتظم مع سولشاير.

وشارك النجم الهولندي في مباراتين فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي، بينما دخل 8 مرات كبديل، خلال مباريات الموسم الجاري.

وقد تحدث اللاعب في أكثر من مُناسبة عن عدم رضاه بسبب دقائق مشاركته القليلة «على حد تعبيره»، وقد يحتاج مدرب اليونايتد لاستخدام اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا في المرحلة القادمة، خاصةً مع كثرة المباريات سواء في البريمرليج أو في مُسابقة الدوري الأوروبي.

4- أليكس تيليس:

انضم اللاعب البرازيلي إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ولكن رغم من ذلك قام سولشاير بالاعتماد على لوك شو في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية، ومع ذلك، فإن الظهير صاحب الـ 28 عامًا كان الرجل الذي يجب أن ينتبه له سولشاير في كل مباراة شارك بها. فهو يمتلك المهارة والسرعة وكذلك رؤية زملائه بطريقة رائعة داخل الملعب.

شارك تيليس في 7 مباريات بالدوري وقدم تمريرات حاسمة. لا يمكن إبعاد اللاعب السابق لفريق بورتو البرتغالي عن تشكيلة مانشستر يونايتد لفترة طويلة. يجب أن يتم اشراكه في المباريات خاصةً مع اقتراب موعد مباريات الدوري الأوروبي.

وبشكل إجمالي شارك تيليس في مباراة واحدة كأساسي وستة مباريات كاحتياطي، استطاع خلالهم صناعة هدفين إلى زملائه.

3- سكوت مكتوميناي:

أظهر مانشستر يونايتد بعض اللاعبين الرائعين من أكاديمية الشباب في الماضي والحاضر. لاعب خط الوسط الاسكتلندي هو أحد الأسماء التي استحوذت على الكثير من الأضواء في المواسم الأخيرة. بالنظر إلى دخوله في الفريق الأول من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق، كان لاعب خط الوسط يُشارك بانتظام منذ ذلك الحين.

مع انطلاق مُنافسات الموسم الجاري، أصبح اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عامًا يُنافس لاعبين كبار أمثال بول بوجبا ودوني فان دي بيك على مركز أساسي في تشكيلة الشياطين الحُمر.

وشارك مكتوميناي أساسيًا في 7 مباريات ودخل كبديلاً في 10 مباريات، استطاع خلالهم تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة هدفًا وحيدًا في البريميرليج، لذلك فهو يستحق المزيد من الدقائق بسبب أدائه المتميز.

2- دين هندرسون:

مانشستر يونايتد لديه الكثير من المواهب في مركز حراسة المرمى. وبلا شك يعتبر دين هندرسون، وحدًا من هذه الأسماء، فهو يُنافس الحارس العملاق ديفيد دي خيا على مركز حراسة المرمى في الشياطين الحُمر.

تم اشراك الحارس الإنجليزي من قبل المدرب النرويجي سولشاير فقط في مباريات الكأس وقد قام الحارس الشاب ببعض التصديات المُذهلة في الأوقات الحاسمة. إنه يطرق الآن أبواب سولشاير للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر، خاصة بعد تقديمه أداء جيدًا خلال مشاركته في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل غياب دافيد دي خيا.

وقد يحتاج أولي جونار سولشاير إلى طمأنة الحارس البالغ من العمر 23 عامًا بإعطائه الثقة واشراكه في بعض المباريات قبل نهاية الموسم الجاري.

1- إريك بايلي:

قد يبدو اسم إيريك بايلي مفاجأة في القائمة لكن المدافع الإيفواري كان متألقًا للغاية رفقة الشياطين الحُمر في فترات كثيرة. مع بعض العروض المتلألئة حيث كان يلقي بنفسه على المهاجمين ويوقف كل الجهود، لقد أنقذ مانشستر يونايتد في الكثير من المباريات.

أدت مخاوف الإصابة إلى إبعاده عن الملاعب في بعض الأحيان، ولكن عندما يكون في حالة جيدة يجب أن يكون ضمن عناصر الفريق. إنه أفضل اختيار للمدرب النرويجي، ويأتي قبل كلُا من أكسل توانزيبي وفيكتور لينديلوف، حيث بدء بايلي 10 مباريات فقط هذا الموسم.

ويمتلك اللاعب الدولي الإيفواري عدة عروض إنجليزية للانتقال إلى أحد الفريق، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد غير مُستعد لرحيله، لذلك تسعى إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب خلال المرحلة الحالية.