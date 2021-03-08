شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة رؤساء برشلونة بعد فوز لابورتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح خوان لابورتا أول رئيس في التاريخ الديمقراطي لنادي برشلونة يعود إلى منصبه بعد فقدانه بفترة، وتحديدًا 10 سنوات، تقاسم خلالها الرئاسة كل من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وطوال تاريخ النادي، كان هناك 4 أسماء تولوا رئاسة البارسا في عهدين مختلفين، وهم كالآتي: المؤسس جوان جامبير (1908- 1909 و1910- 1913 و1917- 1919 و1921- 1923 و1924- 1925)، جاسبر روسيس (1916- 1917 و1920- 1924 و1930- 1931)، جوان كوما (1925 كرئيس مؤقت، و1931- 1934) وإنريكي بينيرو (1940- 1942 و1942- 1943).لكن تم اختيار جامبير وروسيس وكوما كرؤساء للنادي عبر تبادل للمنصب بشكل ودي بين مسؤولي مجلس الإدارة، أما بينيرو فتم فرضه كرئيس للنادي من قبل السلطات في عهد فرانكو.

وبعد انتصار لابورتا (54 عامًا)، الذي سبق أن ترأس برشلونة بين عامي 2003 و2010، فإن برشلونة لن يضيف رئيسًا جديدًا إلى قائمته، لتصبح كما هي 41 رئيسًا طوال عهد النادي العريق الذي يصل لـ121 عامًا.

ووفقًا لما أعلنه نادي برشلونة، فإن لابورتا نجح في الحصول على نسبة 54.28% من الأصوات الانتخابية، مقابل 29.99% لفيكتور فونت، بينما جاء توني فريكسا ثالثًا بنسبة 8.58% من الأصوات.

وحصل لابورتا على 30184 صوتًا في الانتخابات، أمام فونت الذي حصل على 16679 صوتًا، ثم فريكسا في المرتبة الثالثة بعدد 4769 صوتًا.