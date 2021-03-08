موسيمانى يعالج أزمة الفرص الضائعة فى الأهلى بعد "لعنة" فيتا كلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعالج أزمة الفرص الضائعة فى الأهلى بعد "لعنة" فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثار تعادل الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى 2/2 فى دورى أبطال أفريقيا حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء على صعيد الجماهير والإدارة وكذلك الجهاز الفني لأن الفريق كان بإمكانه الفوز على بطل الكونغو خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وانتقدت الجماهير الأداء الذي ظهر به لاعبو الفريق والفرص المُهدرة من معظم اللاعبين خاصة الكونغولي والتر بواليا وحسين الشحات وبدر بانون وأفشة، ويخشى الجميع في الأهلي من تأثير هذا التعادل على موقف الفريق في بطولة أفريقيا خاصة أن الأهلي سيلعب في الجولتين المقبليتن خارج أرضه أمام فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري بالكونغو ثم يلعب مع المريخ في أبريل المقبل بالسودان.
وبإعتبارها واحدة من أكثر المباريات التى شهدت هذا الكم الكبير من الفرص الضائعة، قرر بيتسو موسيماني المدير الفني عقد جلسة خاصة مع لاعبي لفريق وخاصة لاعبي الشق الهجومي ويأتي في مقدمتهم بواليا ومروان محسن ومحمد شريف وأفشة والشحات وأجاي وطاهر محمد طاهر.
ويرغب المدير الفني في علاج هذه الأزمة التى باتت تمثل "كابوس" بالنسبة له بعدما حرمت الفريق من الفوز في عدة مباريات الفترة الماضية محلياً وأفريقي