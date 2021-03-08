شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعالج أزمة الفرص الضائعة فى الأهلى بعد "لعنة" فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تعادل الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى 2/2 فى دورى أبطال أفريقيا حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء على صعيد الجماهير والإدارة وكذلك الجهاز الفني لأن الفريق كان بإمكانه الفوز على بطل الكونغو خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتقدت الجماهير الأداء الذي ظهر به لاعبو الفريق والفرص المُهدرة من معظم اللاعبين خاصة الكونغولي والتر بواليا وحسين الشحات وبدر بانون وأفشة، ويخشى الجميع في الأهلي من تأثير هذا التعادل على موقف الفريق في بطولة أفريقيا خاصة أن الأهلي سيلعب في الجولتين المقبليتن خارج أرضه أمام فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري بالكونغو ثم يلعب مع المريخ في أبريل المقبل بالسودان.

وبإعتبارها واحدة من أكثر المباريات التى شهدت هذا الكم الكبير من الفرص الضائعة، قرر بيتسو موسيماني المدير الفني عقد جلسة خاصة مع لاعبي لفريق وخاصة لاعبي الشق الهجومي ويأتي في مقدمتهم بواليا ومروان محسن ومحمد شريف وأفشة والشحات وأجاي وطاهر محمد طاهر.

ويرغب المدير الفني في علاج هذه الأزمة التى باتت تمثل "كابوس" بالنسبة له بعدما حرمت الفريق من الفوز في عدة مباريات الفترة الماضية محلياً وأفريقي