شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أجانب لقمة الأهلي و الزمالك في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إقامة مباراتي الأهلي و الزمالك في بطولة الدوري للجولتين الـ4 والـ21 بحكام أجانب، بعد الاقتراح السابق بإسناد المباراة لحكام مصريين، حيث ستتم الاستعانة بحكام أجانب يجيدون استخدام تقنية حكم الفيديو.

وشهد جدول بطولة الدوري الممتاز إقامة مباراتي الأهلي أمام الزمالك في الدوري في الجولتين الـ4 والـ21 في شهر رمضان المقبل في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة، وهي أول مرة في تاريخ الفريقين بإقامة مباراتهما معا في الدوري الممتاز بشهر رمضان.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعدا لمباراة الزمالك و الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز ويوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الجولة الـ21 للدوري، كما حدد مسئولو اتحاد الكرة على أن يقام اللقاءان في الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة.

واستقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري، بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.