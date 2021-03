شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فرجاني ساسي.. حملة تبرعات لضم مبابي لصفوف ليفربول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على طريقة جمع تبرعات للنجم التونسي فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك خلال التفرة المقبلة، قام مشجعان لفريق ليفربول الإنجليزي بتفح حسابين على موقع GoFundMe لجمع تبرعات مالية من جماهير ليفربول حول العالم لشراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لمقوع GoFundMe تجد حسابين عليهما صورة النجم الفرنسي Help Liverpool Sign Mbappe، بما يعني باللغة العربية ساعد ليفربول على توقيع مبابي، والحساب الثاني باسم Get kylian mbappe to Liverpool، بما يعنى عربيا ادعم انتقال كيليان مبابي إلى ليفربول.

ووضع الحسابان هدفا أمام المتبرعين من جماهير ليفربول على أن يتم جمع الأموال بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لنجاح عملية التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل ترنج الريدز داخل مسابقة الدوري الإنجليزي وتلقيه حتى الآن 9 هزائم.

وعندما تفتح موقع GoFundMe تكتب في المكان المخصص لعملية البحث kylian mbappe، تجد على الفور الحسابين الخاصين من أجل عملية التبرع للنجم الفرنسي لضمه لصفوف ليفربول الإنجليزي خلال الصيف المقبل.

والخطوة الثانية بعدما تدخل على إحدى الحسابين، تجد كلمة Be the first to help- Your early support will go a long way and help inspire others to donate، بما يعنى عربيا كن أول من يساعد سيقطع دعمك المبكر شوطًا طويلاً ويساعد في إلهام الآخرين للتبرع.

وتأتي الخطوة الثانية عندما ضغط على كلمة DONATE NOW بما يعني تبرع الآن، تدخل على صفحة أخرى ويقولك لك الموقع- Enter your Donation، بما يعنى أدخل تبرعك. وتأتي الخطولة التالية، لدى GoFundMe رسوم منصة 0٪ للمنظمين ستواصل GoFundMe تقديم خدماتها بفضل المتبرعين الذين سيتركون مبلغا اختياريا هنا.

