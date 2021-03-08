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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع ديلي ميل البريطاني صورة خاصة بجماهير ليفربول التي حرصت على مساندة فريقها خلا الشوط الثاني من لقاء فولهام الذي أقيم أمس على أرض ملعب أنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف التقرير البريطاني عن لافتة كبيرة تحلق فوق سماء الأنفليد بواسطة طائرة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، Unity is strength- let's go Reds. YNWA، بما يعنى الوحدة قوة.. هيا بنا نذهب.. لن تسير وحدك يا ريدز.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن وتلقى فريق ليفربول خسارة أخرى داخل مسابقة الدوري الإنجليزي، مما يؤكد ابتعادهم حتى الآن عن المربع الذهبي للدورى وغياب الموسم المقبل عن دوري أبطال أوروبا.

جماهير ليفربول تدعم فريقها برسالة من طائرة تحلق فوق الأنفليد (صور)

جماهير ليفربول تدعم فريقها برسالة من طائرة تحلق فوق الأنفليد (صور)

وكانت جماهير ليفربول، انقلبت على محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والريدز عقب خسارة فريقهم أمام فولهام خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الأسبوع 27 الدورى الإنجليزي.

وكان صلاح تسبب في هدف اللقاء الوحيد بعدما نجح ماريو ليمينا لاعب فولهام من قطع الكرة من صلاح على حدود مربع العمليات للريدز وقام بتسديدها صوب أليسون بيكر لتسكن شباك الريدز وتزيد من أوجاعه داخل مسابقة البريميرليج.

وبعد انتهاء المباراة شنت الجماهير الحمراء هجوما شرسا على النجم المصري الذي تألق بشكل كبير خلال هذا الموسم وصنع الفارق لفريقهم خلال مباريات كثيرة.

جماهير ليفربول تدعم فريقها برسالة من طائرة تحلق فوق الأنفليد (صور)

جماهير ليفربول تدعم فريقها برسالة من طائرة تحلق فوق الأنفليد (صور)

وقال أحد المشجعين، يدعى رانجر، من فضلك يا صلاح أخبر وكيلك رامي عباس بالتوقف عن التغريد وتوجيه التهديدات لنادينا، وأطلب منه أيضا أن يبحث لك عن ناديا آخر ويقدم لك طلب انتقال، لاتبحث عن عقد جديد هنا داخل قلعة الأنفليد. وأضاف مشجع آخر يدعى أدريان، ما فعله صلاح اليوم أمر مضحك للغاية، لايوجد أحد أكبر من ليفربول حتى أنت ياصلاح.

وكانت من التعليقات السلبية المهاجمة لصلاح، ظهرت أخرى قليلة تسانده عقب الخطأ الذي وقع فيه خلال لقاء فولهام، ولكن صلاح الذي ساعد ليفربول كثيرا خلال الفترة الماضية الأغبلية لم يتذكروا هذا وانقلبوا على النجم المصري بسبب خطأ غير مقصود.

وقال مشجعع ثالث، أنا محبط للغاية من محمد صلاح، متسائلا، هل هذا هو الوقت المناسب للمضي قدمًا بدونه؟، ويهاجم مشجع رابع، ويضيف، حان الآن إيقاظ محمد صلاح، أنت يا مو تظهر عضلاتك، عليك أن تساعد وتساند النادي أو تغادرأنت لست أكبر من أي فريق.